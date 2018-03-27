Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Artuklu ve Derik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ve Derik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 6 bin 600 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.