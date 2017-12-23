Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir yolcu otobüsünde yolcu koltukları ve basamaklarının altına gizlenmiş 5 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.



Aramada, yolcu koltukları ve basamaklarının altına gizlenmiş 5 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.