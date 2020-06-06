Mardin'de kaçak parfüm satışı yapan iş yerine baskın: 6 gözaltı
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Mardin'de kaçak parfüm satışı yapan iş yerine baskın: 6 gözaltı

Mardin'in Midyat ilçesinde kaçak parfüm satışı yapan iş yeri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de kaçak parfüm satışı yapan iş yerine baskın: 6 gözaltı
06.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:30

Mardin'in Midyat ilçesinde kaçak parfüm satışı yapan iş yeri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Grup Amirliğine bağlı ekipler ile zabıta ekipleri, Akçaya Mahallesinde bir iş yerinde kaçak parfüm satıldığını ihbarı üzerine harekete geçerek iş yerinde arama yaptı. Zabıta ekipleri iş yerini mühürlendi. İş yerinin mühürlenmesine sinirlenen A.A., mührü kopararak zabıta ekiplerinin görevlerini yapmasına engel olmaya çalıştı. Zabıta ekiplerinin şikayeti üzerine iş yeri sahibi A.A. ile birlikte İ.Y., M.A., B.A., S.A. ve M.A. isimli şahıslar zabıta ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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