Mardin'de kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
MARDİN'in Artuklu ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırkırı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken, yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA