Mardin'de kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
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Mardin'de kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Mardin'de kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırkırı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken, yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

 


Mardin'de kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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