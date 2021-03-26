Mardin'de kaçak kazıya 5 gözaltı
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Mardin'de kaçak kazıya 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel
Mardin'de kaçak kazıya 5 gözaltı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak kazı yapanların tespitine yönelik yürütülen çalışma kapsamında merkez Artuklu ilçesindeki Kızkalesi sit alanında, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, sit alanında İ.Ç., R.K., A.Ç., M.Ç. ve İ.Ç.'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Kazı alanında, jeneratör, hilti, balyoz, kazma ve küreklere el konulurken, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 39 parça malzeme, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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