Mardin'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Kaynakkaya Mahallesinde bir evde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Alınan arama kararı ile söz konusu eve yapılan baskında M.A., A.A., C.A., H.K. ve B.K. define ararken suçüstü yakalandı.

Evin depo olarak kullanılan bölümünde iki noktanın kazılmış olduğu, ayrıca yine ambar olan kısımda da 3,5 metre derinliğinde ve 2,5 metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar