Mardin'de Kaçak İçki Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir depo ve iş yerine düzenlenen operasyonda, bin 24 şişe kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Kaçak İçki Satışının Engellenmesine" yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaçak içki satışının yapıldığı bilgisi üzerine bir depo ve iş yerine düzenlenen operasyonda bin 24 şişe kaçak içki bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu iş yeri sahibinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.