Mardin'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Mardin'de düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan bir tankerde yapılan incelemede, akaryakıtın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmeliğine aykırı ve mühürsüz olarak sevkinin yapıldığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İrsaliye'de yakıtın İzmit'ten Mardin'e getirildiği yer almakta. Ancak yapılan kontrollerde aracın hiç İzmit'e gitmediği anlaşılmıştır. Aracın kamu kurumlarına kaçak akaryakıt temin etmek üzere olduğu tespit edilmiş ve akaryakıta el konulmuştur. Aracın plakasının şasi numarasıyla uyuşmadığı ve sahte olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu araca 14 bin 231 lira para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili sürücü, şirket muhasebecisi ve şirket sahibi gözaltına alınmıştır. Şirket sahibine ait bir başka tankerle de kaçak fuel oil sevkiyatı yapıldığı anlaşılmış, yapılan kontrolde 25 bin kilogram kaçak fuel-oil, 5 sahte plaka, 6 mühür ve 8 irsaliye ele geçirilmiştir."