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Mardin'de kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'de kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaptığı kablo hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı gözaltına alındı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaptığı kablo hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, 8 kurum, ev ve iş yerinde yaşanan kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma yaptı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Y.G. olduğunu tespit etti.

Polis, 28 suçtan kaydı bulunan zanlıyı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde kablo çekmede kullanılan aletle yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kurum, ev ve iş yerlerinden kabloların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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