Mardin'de jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Haberler
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Mardin'de jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Mardin'de jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de jandarma ekipleri yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

MARDİN (AA) - Mardin'de jandarma ekipleri yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk havanın etkili olduğu sorumluluk sahalarında yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına yönelik de çalışma yürütüyor.

Ekipler, sokak hayvanlarına şefkat elini uzatarak belirlenen noktalarda onlara mama desteği sundu.

Mardin'de jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Mardin'de jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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