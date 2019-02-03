Mardin'de jandarmadan fuhuş operasyonu

Fuhuş operasyonu zanlılarının pişkinlikleri pes dedirtti

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde mahalle sakinleri tarafından jandarma ekiplerine şikayet edilen fuhuş zanlıları ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla suç üstü yakalandı. Gerçekleştirilen ikinci operasyon ile yer temini sağlayan emlakçı da göz altına alınırken, fuhuş yapan kadınlar adliyeye çıkarılırken, görüntü almaya çalışan muhabire hareketlerde bulunarak pes dedirten pişkinlik sergiledi.

Edinilen bilgilere göre Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesinde bir binada fuhuş yaptıkları iddiası ile mahalle sakinleri tarafından Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri fuhuş zanlılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonla fuhuş zanlıları suç üstü yakalandı. Operasyonda 6'sı kadın 4 erkek ve yer temini sağladığı iddia edilen bir emlakçı suçüstü yakalandı. Zanlılar Mardin Devlet Hastanesine rapor işlemleri için getirildikten sonra yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptıkları iddia edilen kadınlar adliyeye getirildiği sırada çekim yapan muhabire hakaretlerde bulunarak pes dedirten pişkinlikler sergiledi. Operasyonun ardından Nur Mahallesi sakinleri mahalleliyi yıldıran fuhuş zanlılarından temizledikleri için jandarma ekiplerine teşekkür etti. Fuhuş operasyonu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA