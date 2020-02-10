Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı - Haberler

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü PYD mensubu bir kişi yakalandı.

10.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:28
Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı

'de ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü PYD mensubu bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müştereken yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu S.R. ve M.H. isimli yabancı uyruklu iki şahsın göçmen kaçakçılığı ve PYD terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçirdiği tespit edildi. Takibe alınan S.R. ve M.H. isimli şahıslar jandarma tarafından yapılan operasyonla Kızıltepe Şenyurt Mahallesi sınırlarında yakalandı. Operasyonda araç içinde bulunan 5 şahıs gözaltına alındı. Araçta bulunan Ahmet Fereç Hali isimli şahsın yapılan mülakatta PYD terör örgütüne 2019 yılında katıldığını, örgüt içinde Berhudan kod adını kullandığını itiraf ettiği belirtildi.


Araçta yakalanan S.R., M.H., S.A., E.X. ve Ahmet Fereç Halil isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler