Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı
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Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir terörist yakalandı.

06.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:21
Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı

'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir terörist yakalandı.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının birlikte yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan R.Z. isimli şahıs, Kızıltepe ilçesi Hakverdi Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evine yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, evde kiracı olarak bulunan Ğ.E. ile terör örgütü mensubu R.Z. gözaltına alındı. Ev sahibi M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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