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Mardin'de jandarma vatandaşların yanında

Mardin'de jandarma vatandaşların yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mardin'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan 1 kişi ve 22 yolcu, jandarma personeli tarafından karakolda misafir edildi.

MARDİN (İHA) - Mardin'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan 1 kişi ve 22 yolcu, jandarma personeli tarafından karakolda misafir edildi.

Mardin'de, iki gündür etkili olan kar yağışı birçok insanın yolda kalmasına sebep oldu. Mardin İl Jandarma personelleri, yolda kalan 1 kişi ve 22 yolcuyu karakolda misafir ederek temel ihtiyaçlarını karşıladı. - MARDİN

Mardin'de jandarma vatandaşların yanında

Mardin'de jandarma vatandaşların yanında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Mardin, kar, Yerel, Haber

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