Mardin'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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Mardin'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Mardin'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Artuklu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Avcılar Mahallesi Kibartepe mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Ekipler alanda izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen M.B, R.K, Y.T, O.B, M.Ö, S.Ö. ve S.Y'yi yakaladı.

Bölgede jeneratör, hilti, balyoz, kazma ve kürek gibi malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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