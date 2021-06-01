Mardin'de izinsiz kazı yapan 7 defineci suçüstü yakalandı
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Mardin'de izinsiz kazı yapan 7 defineci suçüstü yakalandı

Mardin'de izinsiz kazı yapan 7 defineci suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Artuklu ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 7 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 7 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan Kibartepe mevkinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Kaçak kazı yapılan alanda M.B., R.K., Y.T., O.B., M.Ö., S.Ö ve S.Y. isimli şahıslar define ararken suçüstü yakalandı. Olay yerinde kazıda kullanılan jeneratör, hilti, balyoz, kazma, kürek ve vb. malzemelere el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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