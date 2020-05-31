Mardin'de itfaiye personelinden kan bağışı
Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, kan bağışında bulundu.
31.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:59
Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, kan bağışında bulundu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kızıltepe İtfaiyesi Grup Amirliği personeli farkındalık oluşturmak ve kan stoku eksikliğine dikkat çekmek için Kızıltepe ilçesi Müftülük binası önünde açılan Kızılay Gezici Kan Merkezinde kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay'ı Kızıltepe Temsilcisi Mehmet Timurağaoğlu, kan bağışında bulunanlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA