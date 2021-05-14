Mardin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için giyabi cenaze namazı kılındı

Mardin'de İsrail'in yaptığı bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden 119 Filistinli için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınıp dualar edildi.

Mardin'de İsrail'in yaptığı bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden 119 Filistinli için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınıp dualar edildi. Mardin'de saf tutan vatandaşlar, Siyonist saldırıları kınadı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camii'nde kılınan cuma namazının ardından sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan kalabalık bir grup hayatını kaybeden 27'si çocuk 11'i kadın olan 119 Filistinli için giyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi cenaze namazını Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik kıldırdı. Kılınan giyabi cenaze namazının ardından Filistin için dualar edildi. Namaza katılan cemaat tekbirler getirildi. Yapılan duaya yoldan geçenler ve evi camiye yakın olan vatandaşlar balkondan katıldı. Namazdan sonra kalabalık saldırıyı lanetleyerek dağıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı