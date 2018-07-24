Mardin'de "İşletme Birimleri Çalıştayı"

Mardin'de, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde görevli elektrik mühendislerine yönelik "İşletme Birimleri Çalıştayı" düzenlendi.

Mardin'deki bir otelde gerçekleştirilen ve 2 gün süren çalıştayda daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunulabilmesi için yapılması ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Çalıştay, yapılan sunumların ardından sona erdi.

Çalıştaya 6 ilden katılan 100 mühendis, daha sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.