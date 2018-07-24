Mardin'de "İşletme Birimleri Çalıştayı"
Mardin'de, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde görevli elektrik mühendislerine yönelik "İşletme Birimleri Çalıştayı" düzenlendi.
Mardin'de, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde görevli elektrik mühendislerine yönelik "İşletme Birimleri Çalıştayı" düzenlendi.
Mardin'deki bir otelde gerçekleştirilen ve 2 gün süren çalıştayda daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunulabilmesi için yapılması ve alınması gereken önlemler ele alındı.
Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Çalıştay, yapılan sunumların ardından sona erdi.
Çalıştaya 6 ilden katılan 100 mühendis, daha sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.