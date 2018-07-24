Mardin'de İşkur Kura Çekimi Yapıldı

Mardin'de İşkur tarafından Mardin merkez ve ilçelerde bin 500 kişi işe alındı.

Mardin merkez, Nusaybin, Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Savur, Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Kızıltepe ilçelerde bin 500 kişi işe alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 kişi işe alındığı işçi alımında, ilçeler kaymakamlık ve müftülüklere bin 100 kişi işe alındı. Mardin'de yapılan kura çekiminde birçok kurada ismi yazılı olan kişi ve aileleri kura çekiminde hazır bulundu. - MARDİN