Mardin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Mardin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kente 5 farklı iş yerinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda 30 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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