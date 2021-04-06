Mardin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kente 5 farklı iş yerinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda 30 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar