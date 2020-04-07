Mardin'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
07.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:24
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kışla Mahallesi'ndeki iş yerine gece giren 2 kişi, bilgisayar ile parfüm ve saat alıp kaçtı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntülerde, iş yerine giren 2 zanlıdan birinin güvenlik kamerasını kapatışı, diğerinin ise raflardan eşya alışı yer alıyor.
Kaynak: AA