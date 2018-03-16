Mardin'de İş Yeri Temsilcileri Toplantısı

Eğitim Bir Sen Mardin Şubesi tarafından iş yeri temsilcileri toplantısı düzenlendi.

Eğitim Bir Sen şube binasında düzenlenen toplantıya, Şube Başkanı Eyyüp Değer, yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Değer, toplantıda yaptığı konuşmada, emek merkezli, eğitim çalışanlarının haklarının geliştirilmesi, yükseltilmesi için mücadele eden, eğitim sorunlarının çözümü için gayret gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, mesleğin itibarını artıracak, başarılı olanlara yeni haklar doğuracak şekilde bir kariyer planlamasının herkesin ortak beklentisi olduğunu söyledi.