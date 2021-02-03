Mardin'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı
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Mardin'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı

03.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:54
Mardin'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı 1. Olağan İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı 1. Olağan İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Kent A.Ş Toplantı Salonunda, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları başkanlığında, daire başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğüne bağlı iş güvenliği uzmanları da hazır bulundu.

Toplantıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenin genel yükümlülüğü, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi, sağlık gözetimi, çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların eğitimi gibi maddeler ele alındı.

Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için alınması gereken tedbirler de görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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