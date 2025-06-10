Mardin'de intihar girişiminde bulunan Danıştay'da Tetkik Hakimi Gaziantep'e sevk edildi

Mardin'de intihar girişiminde bulunan Danıştay'da Tetkik Hakimi Gaziantep'e sevk edildi
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Mardin'de kaldığı otelde intihar girişiminde bulunan Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H, ağır yaralı olarak Gaziantep'e sevk edildi.

Mardin'de kaldığı otelde intihar girişiminde bulunan Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H, ağır yaralı olarak Gaziantep'e sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H. (42), bayram tatili için gittiği Mardin'de kaldığı otel odasından dün akşam saatlerinde intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından ağır yaralanan A.H, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye, ardından Gaziantep'e sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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