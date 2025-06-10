Mardin'de intihar girişiminde bulunan Danıştay'da Tetkik Hakimi Gaziantep'e sevk edildi

Mardin'de intihar girişiminde bulunan Danıştay'da Tetkik Hakimi Gaziantep'e sevk edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de kaldığı otelde intihar girişiminde bulunan Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H, ağır yaralı olarak Gaziantep'e sevk edildi.

Mardin'de kaldığı otelde intihar girişiminde bulunan Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H, ağır yaralı olarak Gaziantep'e sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H. (42), bayram tatili için gittiği Mardin'de kaldığı otel odasından dün akşam saatlerinde intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından ağır yaralanan A.H, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye, ardından Gaziantep'e sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı

Karayip Korsanları'nın yıldızı, tartışmalı sağlık tedavisiyle gündemde
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.