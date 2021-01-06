Mardin'de internet kafeler öğrenciler için EBA destek noktasına dönüştürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde internet kafeler, uzaktan eğitim olanağından yararlanamayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası olarak hizmet veriyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde internet kafeler, uzaktan eğitim olanağından yararlanamayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası olarak hizmet veriyor.

Kaymakamlık ve belediye tarafından 6 mahallede bulunan internet kafeler kiralanarak EBA destek noktalarına dönüştürüldü.

Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde canlı derslere katılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Yeni Mahalle'deki EBA destek noktasını ziyaret ederek, ders gören öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Çam, daha önce 3 kadın merkezinde, şimdi de internet kafelerde EBA destek noktaları oluşturduklarını söyledi.

Destek noktalarından öğrencilerin hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde faydalandığını aktaran Çam, "Bu projeyi yaparken hem çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak hem de işlerinden kaynaklı zorluk çeken işletmelerimize bir nebze olsun can suyu vermek istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar