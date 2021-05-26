Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de inşaatın çalıştığı esnada dengesini kaybedip iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Mardin'de inşaatın çalıştığı esnada dengesini kaybedip iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Cuma Taş, dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düşerek sert zemine çakıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılma üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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