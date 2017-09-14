Mardin'de İnceleme Başvuruları Sona Eriyor

Mardin Valiliği olağanüstü hal işlemlerine dair inceleme başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi gereğince Valilikler veya Resmi Gazete'de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır. 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurular bu site üzerinden, 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlamış olup, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir" denildi. - MARDİN