Mardin'de ilköğretim öğrencilerinin yüzü hediye kitaplarla gülüyor
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Mardin'de ilköğretim öğrencilerinin yüzü hediye kitaplarla gülüyor

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan ilköğretim öğrencilerine 100 temel eserden seçmeler kitaplarını hediye ediyor.

20.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:33
Mardin'de ilköğretim öğrencilerinin yüzü hediye kitaplarla gülüyor

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan ilköğretim öğrencilerine 100 temel eserden seçmeler kitaplarını hediye ediyor.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından dışarı çıkmaları yasaklanan öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınavdan sorumlu oldukları derslerden konu anlatımı ile soru bankası dağıtımını sürdürüyor. İlköğretim öğrencilerini de unutmayan valilik ve Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 100 temel eserden seçmeler kitaplarını hediye etmeye başladı. 153 çağrı merkezini arayan ya da sosyal medya hesaplarından kayıt yaptıran öğrencilere Mardinmasa ekipleri, kitapları ulaştırıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehrin her noktasında ilköğretim öğrencilerine kitapları ulaştıracaklarını söyledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmalarla her zaman için öğrencilerin yanında olduklarını hatırlatan Vali Yaman, "Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak normal zamanlarda olduğu gibi bu zor zamanlarda da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize konu anlatımı ile soru bankası hediye ediyoruz. İlköğretim öğrencilerimizi de unutmayarak kendilerine Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı 100 temel eserden seçmeler kitaplarından hediye ediyoruz. Küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşadığımız bu süreci milli dayanışma ve evde kalarak üstesinden geleceğimize inancım tamdır" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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