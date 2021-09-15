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Mardin'de İlköğretim Haftası için etkinlik

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de İlköğretim Haftası için etkinlik

Mardin'de İlköğretim Haftası dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Mardin'de İlköğretim Haftası dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen İlköğretim Haftası programında, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl genelinde 232 bine yakın öğrencinin okulu, arkadaşı ve öğretmenleriyle buluştuğunu kaydeden Demirtaş, uzaktan eğitimin ardından bu yıl yeni eğitim-öğretim yılına koronavirüs tedbirleri eşliğinde başladıklarını belirtti.

Demirtaş, "Okullarımızın maske ve temizlik malzemesi ihtiyaçları öncelikli olmak üzere diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Okul yönetimlerinden öğretmenlere, kantin işletmecisinden servis çalışanlarına okulla, sınıfla, öğrenciyle, eğitimle temas eden tüm kesimlerin göstereceği hassasiyetle okullarımızı açık tutacağız." dedi.

Maske, mesafe ve temizlik konularında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini aktaran Demirtaş, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Aşıyla toplumun bağışıklık kazanacağını belirten Demirtaş, "Kentimizi Türkiye haritasında maviye dönüştürerek risksiz iller kategorisine taşıyacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyor, Mardin'imizin bunu yakın zamanda başaracağına yürekten inanıyorum." diyek onuştu.

Program, öğretmen ve öğrencilerin çeşitli sunumlarıyla sona erdi.

Mardin'de İlköğretim Haftası için etkinlik

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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