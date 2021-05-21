Mardin'de ilaçlama çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mardin'de ilaçlama çalışmaları

Mardin'de ilaçlama çalışmaları
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla 10 ilçede 892 mahalle ve mezrada vatandaşların daha rahat bir yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama çalışması başlatıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla 10 ilçede 892 mahalle ve mezrada vatandaşların daha rahat bir yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama çalışması başlatıldı.

Demirtaş, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenen programda Daire Başkanı Adil Alan'dan kent genelinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, kentte 12 ay boyunca ilaçlama hizmeti verileceğini belirtti.

"İlaçlama hizmetimiz her gün düzenli olarak kentin genelinde yapılmaktadır. Bu sene personel ve araçlarımızla 892 yerleşim yerinde ilaçlamadık alan bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda en güzel şekilde hizmet edeceğiz." diyen Demirtaş, görevli personele başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Volkan Bozkır Vladimir Putin Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Pınar Altuğ Hande Ataizi Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Arda Turan Hakan Arslan Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de ilaçlama çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:00:33. #1.16#

title