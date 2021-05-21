Mardin'de ilaçlama çalışmaları

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla 10 ilçede 892 mahalle ve mezrada vatandaşların daha rahat bir yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama çalışması başlatıldı.