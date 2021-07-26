Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Mardin'de 2021 yılı 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Mardin'de 2021 yılı 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkanları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Demirtaş, dönem itibarıyla belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 518 proje uygulandığını kaydetti.

Bu projelerden 47'sinin tamamlandığını, 386 projenin ise devam ettiğini dile getiren Demirtaş, 36 projenin ihale, 49 projenin de etüt aşamasında olduğunu aktardı.

Demirtaş, "Bu projelerin toplam tutarı 13 milyar 106 milyon lira olup, 2021 yılı 2. dönem sonu itibarıyla 267 milyon lira harcama yapılmıştır." dedi.

Daha sonra yetkililer yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar