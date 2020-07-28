Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Mardin'de 2020 üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Artuklu Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
28.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:48

Mardin'de 2020 üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Artuklu Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra kurul üyelerini oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı Vali Demirtaş, yatırımcı kuruluşlardan alınan dönem raporlarına göre, 2020 yılı ikinci dönem itibariyle, kentte kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 292 adet projesinin mevcut olduğunu,bu projelerde 46 projenin programlandığını,132 projenin devam ettiğini,32 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 84 projenin ise etüt aşamasında olduğunu belirtti. Vali Mahmut Demirtaş, "Projelerin toplam maliyetinin yaklaşık 15 buçuk milyar liradır. 2020 yılı ikinci dönem sonu itibariyle 282 milyon lira harcama yapıldı. Bundan sonraki çalışmalarımızda vatandaş odaklı çalışacağız. Vatandaşa kapımız 7 gün 24 saat açık olacaktır. Vatandaşlarımız bize geldikleri zaman eğer mevzuata uygun bir talepleri varsa, imkanlarımız buna el veriyorsa bu talepleri hemen yerine getireceğiz. Eğer mevzuata uygun bir talep değilse bunu en güzel bir şekilde onlara izah edeceğiz. Bugün git, yarın gel anlayışının bugüne kadar da olduğunu düşünmüyorum bundan sonra da olmayacak. Özellikle tüm kamu kurumundaki çalışan personelimizin mesailerine hem kurum müdürlerimiz hem de personelimizin özellikle dikkat etmesinin istiyorum" dedi.

"İhaleler şeffaf olacak"

Kurumlarda yapılan ihalelerin şeffaf olması gerektiğinin altını çizen Vali Demirtaş, "İşlerimizi en güzel şekilde takip edeceğiz. Takip edilmeyen hiçbir iş kesinlikle sonuçlanmıyor. Bir şeyin olumlu sonuçlanması için de mutlaka bizim o işi en iyi şekilde takip etmemiz lazım. Özellikle ihalelerin şeffaf olmasını istiyoruz. Mümkün olduğu kadar açık ihale usulü ile ihalelerimizi yapacağız ve kamuoyuna açık olacak. Yaklaşık maliyetleri en güzel şekilde hazırlayacağız, yatırımları takip edeceğiz. Özellikle bir şeye karar vermeden önce vatandaşımızın böyle bir yatırıma ve hizmete ihtiyacı var mı yok mu, onu dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Hangi işe vatandaşımız daha fazla ihtiyaç duyuyorsa onu tercih edecek, kesinlikle birinci tercihimiz o olacaktır" diye konuştu.

"Ödeneği olmayan harcama yapılmasın"

Ödeneği olmayan çalışmalar için harcama yapılmaması gerektiğine değinen Vali Mahmut Demirtaş, "Her kurumun bir bütçesi var, ödeneği olmayan hiçbir harcamayı yapmayalım. Mutlaka ödeneği var mı yok mu diye bakacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Zaten olmayan hiçbir şeyin ihalesinin yapılması mümkün değil. Önceliğine bakıp, ödeneği varsa harcamayı yapacağız. Hak edişlerin hazırlanmasında kurum müdürlerimizin hak edişleri hazırlayacak olan teknik personelin gereken dikkati ve özeni göstermelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş'ın konuşmasının adından toplantı, yatırım programında yer alan projelerin gerçekleştirilme oranları, maliyet ve ödenek tablosunun değerlendirilmesi, projelerde gelinen aşamanın analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumların yapılması ile katılımcıların görüş ve önerilerinin dile getirmesinin ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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