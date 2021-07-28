Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
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Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2021 yılı 3'üncü toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı.

Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2021 yılı 3'üncü toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı.

Valilik Dara toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yapılan çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının açılış konuşması yapan Vali Demirtaş, bir taraftan işsizliğin giderilmesi, istihdamın artırılması ve şehrin kalkınmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini bir taraftan da salgın ile mücadeleyi sürdüklerini söyledi.

Aşılanmanın önemine işaret eden Demirtaş, "İlimizde işsizliğin giderilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik yatırım gerçekleştirmek isteyen yerli ve yabancı yatırımcıya devletimiz birçok alanda bize fırsat sunmaktadır. Şehrimizin ekonomiyle anılan bir şehir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm dünyada ciddi bir sağlık tehdidi oluşturan ve aynı zamanda ekonomileri de olumsuz yönde etkileyen koronavirüs ile mücadelede en etkili yöntem olan aşılmaya tüm vatandaşlarımızı bir kez daha davet ediyorum." dedi.

İstihdamın korunması, yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen projelerin detaylarıyla ele alındığı toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın tarafından sunum yapıldı.

Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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