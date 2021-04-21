Mardin'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
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Mardin'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Mardin'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin'de 2021 yılının ikinci il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mardin'de 2021 yılının ikinci il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mardin'de istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik toplantı Valilik Dara toplantı salonunda düzenlendi.

Vali Demirtaş'ın başkanlığında il istihdam politikaları ile il mesleki eğitim politikalarının detaylarıyla ele alındığı toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren işletmelerin işbirliğinde yürütülen meslek edindirme kurslarından 2 bin 689 kursiyer meslek edinme veya mesleki tecrübe kazanma amacıyla kurslardan yararlandı.

Toplantıda, engellilerin istihdamı, mesleki eğitimi ve rehabilitasyonları ile kendi işlerini kurmalarına yönelik İŞKUR tarafından verilen hibe desteği, kentte istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için işgücünün yapısı ile sektörel bazda işgücünün niceliği, eğitimi, niteliği hakkında bilgi toplanması ve işgücünün yetiştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi amacıyla İŞKUR tarafından Mart-Nisan 2021 tarihleri arasında 794 özel sektör işletmesi ile gerçekleştirilmekte olan işgücü piyasası araştırması, Mardin'de faaliyet gösteren kamu özel sektör işletmelerine istihdam teşvikleri, işbaşı eğitimi programı, meslek edindirme kursları, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği konularında kurula bilgi verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi, kurul üyelerinin görüş alışverişinde bulunulması ve önerilerin dile getirilmesinin ardından toplantı sona erdi. - MARDİN

Mardin'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
Mardin'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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