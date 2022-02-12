İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı - Haberler
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İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki uzun namlulu silah ve 446 fişek ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki uzun namlulu silah ve 446 fişek ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir adreste arama gerçekleştirildi.

İki uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 446 fişek ele geçirilen evdeki zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.?????

İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı

İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı

İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı

İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı

İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Silah, Güncel, Haberler

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