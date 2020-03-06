Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpekyolu Akarsu kavşağında Muzaffer Yalap'ın kullandığı 34 FB 7600 plakalı otomobil ile Hasan Kovan'ın kullandığı 34 CHN 926 plakalı otomobil çapıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Yalap, sıkıştığı otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA