Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

06.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:16
Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

'in ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akarsu kavşağında Muzaffer Yalap'ın kullandığı 34 FB 7600 plakalı otomobil ile Hasan Kovan'ın kullandığı 34 CHN 926 plakalı otomobil çapıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Yalap, sıkıştığı otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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