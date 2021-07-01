Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Ömerli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömerli-Midyat kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 32 GA 449 ve 31 DV 702 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan kazazedeler ise Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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