Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Azıklı - Göllü Mahalleleri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 26 ADG 270 ve 47 AH 559 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü
Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla...
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Merve Dizdar Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.06.2021 01:25:50. #1.13#

title