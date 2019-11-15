Mardin'de iki araç çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

15.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:19

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, Mazıdağı üç yol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 SA 556 plakalı araç ile karşı yönden gelen 34 PT 5881 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin ve Mazıdağı'ndaki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA