Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Yassıtepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Derik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şeyhmus Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar