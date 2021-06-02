Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Derik ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Derik ilçesine bağlı Alibey köyde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışla bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda D.A., A.A. ve N.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan D.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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