Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Konaklı Mahallesi'nde akraba iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, her iki aile fertlerinin de katılmasıyla kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan İsmail A. (41) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince söz konusu mahallede güvenlik önlemi alınırken kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA