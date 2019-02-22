Mardin'de İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır 4 Yaralı

Mardin'de aralarında yaklaşık 4 yıl önce kan davası başlayan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay Vali Ozan Caddesi üzerinde yaşandı. 2015 yılında aralarında kan davası başlayan A. ve S. ailesi fertleri cadde üzerinde karşılaştı. İddiaya göre, sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede bulunan bir polis memuru, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişiyi silahları ile birlikte gözaltına aldı.

Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek delil çalışması yapılırken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA