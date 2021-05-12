Mardin'de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliği
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Mardin'de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliği

Mardin'de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kentteki ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların evleri, bayram öncesi temizlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kentteki ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların evleri, bayram öncesi temizlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik anlayışı ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Ramazanın ayının gelmesiyle binlerce aileye gıda ve temizlik paketi dağıtıldı. Ekipler, kentteki çocukların bayrama mutlu ve sevinçle girmesi için bayramlık giysi ve ayakkabını dağıtımında bulundu. YADES Projesi kapsamında, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurmuş ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların sosyal inceleme neticesinde evlerinde temizlik yapıldı. Proje kapsamında evlere giden ekipler, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyarak, zemin, kapı, pencere, balkon ve mutfak gibi alanları silerek ve yıkayarak temizlerken elektrik süpürgeyle süpürme işlerini yaptı. Daha sonra evde yapılan dezenfektenin ardından temizlik sona erdi. Proje kapsamında yaşlı vatandaşların kişisel bakımları da yapıldı.

Yapılan hizmetten memnun olan yaşlı vatandaşlar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile emeği geçen ekibe teşekkür etti. - MARDİN

Mardin'de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliği
Mardin'de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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