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İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

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İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye YardımıMardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor.

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kentteki ihtiyaç sahibi öğrencilerini 2021-2022 eğitim öğrenim yılında yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda sosyal incelemeler neticesinde kette ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, içerisinde okul çantası, kalemlik, kalem, defter, boya, su matarası, beslenme gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediye paketini, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek takdim ediyor.

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Haber: İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı - Haberler
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