Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemesi dağıtıldı Mardin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere temizlik ürünleri dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere temizlik ürünleri dağıttı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Cadde ve sokaklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları, iş yerleri, ATM'ler, duraklar, ibadethaneler, parklar ve çöp konteynırları gibi risk teşkil eden noktalarda dezenfekte çalışmalarımız

devam ederken zabıta ekiplerimizce de genelgelerde belirtilen alanlarda denetimler

sıklaştırıldı. Sosyal sorumluluk kapsamında koronavirüs salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde dezavantajlı hemşehrilerimizi de unutmayarak ihtiyaç duydukları temizlik malzemelerini kendilerine ulaştırmaya başladık."

Kaynak: AA