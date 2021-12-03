Mardin'de ihtiyaç duyulan noktalara kabinli duraklar yerleştirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan noktalara yeni kabinli duraklar yerleştirildi.

Fen işleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığının iş birliği ile kent genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, sıcak ve soğuk hava şartlarına karşı korunmasını sağlamak ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla Artuklu, Midyat, Kızıltepe, Derik, Nusaybin, Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde 85 noktada kabinli otobüs durak montajı tamamlandı.

Çalışma yapılırken öncelik okullar bölgesi olmak üzere, toplu taşıma güzergahların geçtiği mahallelerdeki yolcu yoğunluğunu baz alınarak konulan kabinli otobüs durakları vatandaşların hizmetine sunuldu.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet