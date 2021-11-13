Mardin'de içecek yüklü tırın dorsesi yandı - Haberler
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Mardin'de içecek yüklü tırın dorsesi yandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de içecek yüklü tırın dorsesi yandı

Mardin'de yangın çıkan tırın dorsesinde hasar oluştu.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'de yangın çıkan tırın dorsesinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesi Nusaybin ilçesi Çölova mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, yol kenarına çektiği tırın ön kısmını dorsesinden ayırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, dorse ve içindeki içeceklerde hasara yol açtı.

Mardin'de içecek yüklü tırın dorsesi yandı

Mardin'de içecek yüklü tırın dorsesi yandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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